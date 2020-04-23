Залуженный артист РФ Лырчиков подал в суд на Театр на Таганке из-за отстранения от работы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Александр Лырчиков подал в суд на Московский театр на Таганке с требованием восстановить его на работе. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, который будет рассматривать этот трудовой спор.

"Дорогомиловский суд зарегистрировал исковое заявление Лырчикова к ГБУК г. Москвы Московский театр на Таганке с требованием разрешить трудовой спор в его пользу", - сказали в суде, отметив, что ближайшая дата заседания по этому делу состоится 3 июня 2020 года.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с материалами искового заявления, Лырчиков был ранее отстранен от работы в театре после творческого конфликта с другим артистом театра Романов Стабуровым. "Сейчас Лырчиков требует восстановления на работе в полном объеме и выплаты всех премий, которые ему с его точки зрения причитаются", - сказал собеседник агентства.

Лырчиков играет в Театре на Таганке с 1994 года. Он известен ролями Ленского в постановке "Евгений Онегин", Кота Бегемота в "Мастере и Маргарите", Гришки Отрепьева в "Борисе Годунове". Также он снимался в эпизодических ролях в нескольких фильмах и сериалах, в их числе "Я - русский солдат", "Дальнобойщики", "Возвращение Мухтара".