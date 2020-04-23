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Роттердам заявил о готовности принять "Евровидение" в 2021 году

По данным портала NU.nl, конкурс должен будет пройти с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Роттердам готов принять международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году. Соответствующее решение принял в четверг городской совет города, сообщает информационный портал NU.nl.

"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.

По данным NU.nl, мероприятие должно будет пройти в те же даты и в том же месте - с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy.

"Однако будет ли песенный конкурс "Евровидение" на самом деле проведен в Роттердаме, пока точно неизвестно, - добавил информационный портал. - Чтобы дать окончательный ответ, голландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательно ясность будет внесена в мае".

65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как в прошлом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Однако из-за вспышки коронавируса и последовавшего запрета на проведение массовых мероприятий, который действует в Нидерландах до 1 сентября, "Евровидение" было отменено.

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Нидерланды
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