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Премьера триллера "Спутник" Егора Абраменко прошла в онлайн-формате

Фильм одновременно показали в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также на видеосервисе Wink

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьера фантастического триллера "Спутник" Егора Абраменко прошла в четверг онлайн, трансляция велась во "ВКонтакте". Исполнитель одной из главных ролей Петр Федоров пожелал зрителям создать дома атмосферу кинотеатра, чтобы полностью погрузиться в просмотр.

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Триллер "Спутник" стал первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период закрытия кинотеатров. Премьера картины состоялась одновременно в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также на видеосервисе Wink.

"Премьера у каждого своя в этот раз. Единственное, чего бы я хотел пожелать каждому от всей нашей команды - чтобы организовали хотя бы минимально культуру просмотра. Картина не случайна, в ней нет ничего случайного - ни решения, ни цвета. Дизайнерская концепция, картинка - это все очень важно. Когда мы собираемся в кинозале - это момент публичного одиночества и при этом группового сопереживания. Ради этого все существует. Но сейчас такой возможности нет, поэтому мы просим хотя бы выключить свет, музыку, телефоны на время просмотра, и тогда вы окажетесь во власти фильма и прикоснетесь к тому, что мы с командой имели в виду", - сказал Федоров.

По словам актера, волнение от премьеры он почувствовал с самого утра, несмотря на то, что встретиться очно в этот раз не получилось. С ним согласился и исполнитель одной из ролей Федор Бондарчук, который для онлайн-встречи специально надел пиджак и галстук-бабочку.

Продюсер Михаил Врубель отметил, что хотел бы в будущем увидеть продолжение фильма. "Это история, которая может и должна быть франшизой", - добавил он. Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что "Спутник" покажут в кинотеатрах после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Этот фильм - труд огромного количества людей, коллективное произведение. Уверен, что это очень интересное приключение, и я надеюсь, что зритель его оценит", - обратился к аудитории режиссер Егор Абраменко.

О фильме

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Страна празднует возвращение на землю советского космического аппарата, но от людей скрывают, что выжил лишь один космонавт. Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни - и, вероятно, привезли с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.

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