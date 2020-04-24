Заключительная серия первого сезона "Простоквашино" появилась на YouTube "Союзмультфильма"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьера заключительной серии нового "Простоквашино" под названием "Доить или не доить" состоялась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в пятницу, пса Шарика в этом эпизоде впервые озвучил актер Павел Деревянко, сообщает пресс-служба киностудии.

Премьера новых серий "Простоквашино" состоялась весной 2018 года. Действие мультфильма разворачивается в современности, помимо дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина в проекте появляются новые персонажи, в том числе, маленькая сестра главного героя.

"В новом сезоне мультсериала "Простоквашино" озвучивать героя Шарика будет лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника" популярный артист Павел Деревянко. Его голос зритель впервые может услышать в заключительной серии первого сезона под названием "Доить или не доить", которая появилась сегодня на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм", - рассказали в пресс-службе.

По сюжету заключительного эпизода няня сестры Дяди Федора Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором - поездка в Англию. Узнав о перспективе того, что няня может уехать из деревни, герои начинают ей активно помогать.

Павел Деревянко, чьи слова привели в пресс-службе, рассказал, что герой Шарика ему близок, поскольку в детстве он много времени проводил в деревне. "В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова", - добавил он.

В предыдущих эпизодах мультфильма пса Шарика озвучивал музыкант Гарик Сукачев. Актер Иван Охлобыстин в новом сезоне подарил свой голос почтальону Печкину, голосом кота Матроскина стал Антон Табаков. Маму озвучила актриса Юлия Меньшова, папу - актер дубляжа Андрей Тенетко, Дядю Федора - юный артист Алексей Онежен.