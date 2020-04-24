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Российские рок-музыканты проведут 12-часовой онлайн-марафон из трех городов

Акция будет направлена на поддержку музыкальной индустрии на фоне отмены концертов из-за пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Группы Uma2rman, "Нервы", "Слот" и Louna, Нейромонах Феофан, Линда, Алексей Кортнев, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Игорь Растеряев и другие рок-, инди- и поп-исполнители в пятницу выступят в 12-часовом онлайн-марафоне "Я буду ждать свою музыку", трансляция которого будет идти из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Акция будет направлена на поддержку музыкальной индустрии на фоне отмены концертов из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы.

Изначально марафон был запланирован 3 апреля, но по техническим причинам после введения режима строгой самоизоляции организаторы были вынуждены отложить его на более поздний срок.

"Мы с вами держались до последнего, но ситуация, вызванная пандемией коронавируса, определила судьбу большей части концертов и туров: почти все они перенесены на неопределенный срок. Каждый купленный и несданный билет - это помощь огромной индустрии, которая сегодня вынуждена выживать. Это и есть главное сообщение марафона", - говорится в обращении организаторов акции.

Выступление артистов, которые находятся не в Москве, Петербурге или Екатеринбурге, пройдет в записи. Некоторых из них организаторы подключат к прямому эфиру для беседы, например, лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, который сейчас находится в Нью-Йорке.

Бесплатная трансляция стартует в 12:00 мск, за марафоном можно будет следить на сайте и в официальной встрече в социальной сети "ВКонтакте". Инициатором проекта выступают екатеринбургская компания "Телеклуб Групп" и "НАШЕ ТВ". Марафон поддерживают концертные клубы Москвы и Санкт-Петербурга.

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