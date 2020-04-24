Политехнический музей проведет 12-часовой поэтический марафон

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Политехнический музей проведет в пятницу вторую часть поэтического марафона, в ней примут участие художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, телеведущий Владимир Познер, писатель и поэт Дмитрий Быков, актриса Татьяна Друбич и другие общественные и культурные деятели.

"Поэтический марафон Политехнического музея создавался людьми, для которых очень важно делиться своей надеждой на оздоровление посредством высокой культуры поэзии. Сцена Политехнического - место, где выступали поэты двадцатого века и где правильно и красиво показывать поэтов века двадцать первого. Тема поэтического марафона - современная поэзия для самоизолированых зрителей, совсем недавно что-то из области фантастики, но на то и Политехнический - чтобы включить современную поэзию в современную повестку", - отметил в беседе с ТАСС куратор программы, поэт и драматург Андрей Родионов.

Он назвал это "союзом физиков и лириков эпохи коронавирусной инфекции". "Приятно и неожиданно, что звезды театра знакомы с актуальными поэтическими именами. Это обнадеживает, когда думаешь о будущем", - отметил собеседник агентства.

Марафон начнется в 12:00. Среди участников худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов, телеведущий Владимир Познер, актрисы Татьяна Друбич, Александра Ревенко, Алиса Гребенщикова, Юлия Ауг, Дина Корзун, музыканты Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Петр Налич, поэты Дмитрий Быков, Сергей Гандлевский, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Юрий Гуголе и многие другие.

Трансляция первой части марафона, прошедшей 3 апреля, набрала на разных цифровых площадках более 220 тыс. просмотров. В ней приняли участие поэты Дмитрий Воденников, Линор Горалик, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Ингеборга Дапкунайте и многие другие.

Поэтические вечера в Политехе

В пресс-службе напомнили, что поэтические вечера в Большой аудитории Политехнического музея были общекультурным событием. "Здесь выбирали "короля поэтов", проводили острейшие поэтические диспуты и суды. Здесь выступали все великие поэты и писатели своего времени: Александр Блок, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков", - сказали в музее.

В годы оттепели в Большой аудитории читали свои стихи Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, давали концерты Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, здесь снимал свой знаменитый фильм "Застава Ильича" режиссер Марлен Хуциев. В 2006 году Кирилл Серебренников провел здесь марафон "100 минут поэзии".