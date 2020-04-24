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МХАТ им. Максима Горького онлайн отметит юбилей спектакля Немировича-Данченко "Три сестры"

Зрители увидят цикл программ, посвященных постановке 1940 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МХАТ имени Максима Горького в пятницу отметит 80-летие спектакля по пьесе Антона Чехова "Три сестры" в постановке Владимира Немировича-Данченко. На телеканале "МХАТ говорит!" пройдет цикл программ, посвященных постановке 1940 года, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства напомнила, что 20 февраля в МХАТ им. Максима Горького состоялось уникальное событие - премьера реконструированного спектакля "Три сестры" 1940 года. "Эта постановка Владимира Ивановича Немировича-Данченко считается особой страницей в истории русского театра. Благодаря Музею МХАТ, бережно хранящему исторические материалы, стала возможной полная реставрация легендарного спектакля", - отметила представитель пресс-службы.

Она подчеркнула, что "в год трех юбилеев: 160-летия со дня рождения Антона Чехова, 120-летия его знаменитой пьесы "Три сестры" и 80-летия ее выдающейся постановки, осуществленной Владимиром Немировичем-Данченко, МХАТ им. Максима Горького вернул зрителю чудо психологического русского театра".

Комментарий по этому поводу дал художественный руководитель МХАТ им. Максима Горького Эдуард Бояков.

"Спектакль "Три сестры" Немировича-Данченко 1940 года оказал огромное влияние на советский театр шестидесятых-семидесятых годов, а в 1958 году триумфально был показан во время гастролей в Великобритании", - сказал Бояков. "Это общемировое театральное наследие, оно должно не только сохраняться в музейном пространстве, но и полноценно жить на родной мхатовской сцене. Поэтому для нас было очень важно восстановить эту постановку в нашем репертуаре", - процитировали худрука в пресс-службе МХАТ.

Там же пояснили, что удалось сохранить исторические декорации художника сцены Владимира Дмитриева, созданные для спектакля в 1940 году. При восстановлении постановки на протяжении нескольких месяцев работала профессиональная команда реставраторов и экспертов. Исследовательская группа собирала в библиотеках, музеях и архивах материалы о постановке 1940 года, в том числе публикации о спектакле, стенограммы репетиций, эскизы декораций и фотографии с премьеры. Помимо этого, театр использовал режиссерскую световую, шумовую и прочие партитуры спектакля.

Юбилей спектакля в режиме онлайн

В пресс-службе сообщили, что 24 апреля в программе "Худрук on-line" Эдуард Бояков обсудит с директором Музея МХАТ Софьей Грачевой волнующие всех актуальные темы: работу над возрождением "Трех сестер", жизнь музея в условиях изоляции и будущее после снятия всех ограничений.

"Современный театр должен не только быть открытым для новых экспериментов и форм, но и хранить традиции и не забывать классику", - считает директор Музея МХАТ Софья Грачева. Она расскажет в эфире о большой научной работе, проведенной музейщиками, об уникальных материалах и экспонатах, которые послужили основой для возвращения спектакля. Также будут анонсированы ближайшие планы сотрудничества Музея и МХАТ им. Максима Горького.

Обсуждение работы театра над реконструкцией "Трех сестер" выйдет в эфир и в программе "PRO спектакль". Своими впечатлениями от участия в процессе поделятся один из режиссеров реконструкции народный артист России Валентин Клементьев, а также актрисы Наталия Медведева, Полина Маркелова и Кристина Пробст. Для работы над ролями они изучали не только многочисленные исторические материалы, но и опыт артистов предыдущего поколения.

Завершится эфир 24 апреля рубрикой "Золотой фонд" с показом телеспектакля "Три сестры" 1984 года, перед которым зрителям будет представлен документальный фильм о легендарной постановке 1940 года, созданный музейщиками и реконструкторами.

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