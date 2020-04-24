Минкультуры и Фонд кино разработают стратегию развития кинематографа до 2025 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Стратегия развития кинематографической отрасли до 2025 года, которую разработают Минкультуры совместно с Фондом кино, появится до конца мая 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ по итогам заседания обновленного состава совета фонда.

Совещание совета Фонда кино в режиме видеоконференции состоялось в среду под председательством советника президента по культуре Владимира Толстого. Ранее он сообщил ТАСС, что по итогам заседания был утвержден список компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, который опубликуют позднее. Также Минкультуры и фонд договорились о совместной подготовке мер по поддержке кинематографа в условиях распространения коронавируса.

"В сложившихся условиях важно не только поддержать индустрию кинематографии, но и дать импульс к ее развитию в дальнейшем. Поэтому все собранные предложения будут учтены в стратегии развития отрасли до 2025 года, которая будет разработана до конца мая текущего года. Указанная инициатива была встречена положительно", - говорится в сообщении.

Совет подготовит необходимые материалы и вернется к обсуждению пакета антикризисных мер на следующем совещании, отметили в Минкультуры. Участие в заседании также приняли министр культуры РФ Ольга Любимова и профильный замминистра Максим Ксензов.

"Мы рассчитываем на помощь совета Фонда и понимаем, что в сложившейся ситуации главное - это поддержка наших кинематографистов. То есть, как и министерство, так и Фонд кино должны обеспечить своевременное проведение конкурсов и оформление соответствующих соглашений", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Ранее на официальном портале правовой информации опубликовали новый состав попечительского совета Фонда кино, в который включили министра культуры РФ Ольгу Любимову, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Изменился также состав совета Фонда кино. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в него вошли заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Денис Секачев, замминистра культуры России Максим Ксензов и начальник департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.