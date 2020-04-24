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"Мелодия" откроет доступ к 150 архивным аудиозаписям в рамках "Библионочи"

Акция "Библионочь" в этом году пройдет впервые полностью в онлайн-формате

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" в пятницу открывает доступ к более чем 150 архивным аудиозаписям в рамках акции "Библионочь-2020", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Совместно с социальной сетью "Одноклассники" к всероссийской акции "Библионочь-2020" "Мелодия" и [портал] "Культура.РФ" выпускают коллекцию раритетных аудиозаписей для свободного прослушивания", - рассказали в компании.

Акция "Библионочь" в этом году пройдет впервые полностью в онлайн-формате. Гостям акции будут доступны сборники под названиями "Стихи русских поэтов" и "Аудиокниги для детей". В первом сборнике можно послушать поэзию Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, произведения Николая Гумилева, Александра Блока и Владимира Маяковского в прочтении Евгения Евтушенко. Второй сборник предлагает редкую подборку аудиокниг и сказок для детей. Можно будет услышать голоса Клары Румяновой, Галины Ивановой и Всеволода Абдулова.

Карина Абрамян, пиар-директор "Мелодии", отметила, что сейчас детям особенно трудно находиться дома в ограниченном пространстве. "Коротенькие стихи в исполнении Клары Румяновой и Всеволода Абдулова не только понравятся детям, но и научат их новым словам, покажут новые ситуации, - цитирует ее пресс-служба. - В этот раз мы подобрали стихотворения венгерских, болгарских и чешских поэтов: тут есть стихи смешные, похожие на сказки, на быстрые считалки, на колыбельные песенки, а есть медленные, задумчивые".

По ее словам, слушатели чуть постарше познакомятся с редкой инсценировкой романа "Дэвид Копперфильд" Чарльза Диккенса. В записи 1969 года участвовали Фаина Раневская, Валентина Сперантова, Алексей Консовский.

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