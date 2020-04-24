Григорий Лепс, Полина Гагарина и Зара дадут старт акции "Путь Победы"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Маршал, Денис Майданов, Валерия, Дима Билан, Зара, группа "Земляне" и другие отечественные исполнители 27 апреля дадут большой праздничный концерт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который зрители смогут увидеть в телетрансляции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Русской Медиагруппы", организатора акции.

"27 апреля в парке "Патриот" "Русское Радио" даст старт масштабной гуманитарной и духовной акции "Путь Победы". Большой концерт, который радиостанция организовывает совместно с Министерством обороны Российской Федерации, ознаменует начало цикла праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе, отметив, что акция "призвана почтить память героев, отдать дань уважения всем участникам войны и, конечно, подарить зрителям хорошее настроение".

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий выступление артистов пройдет без зрителей. "И в то же время увидеть концерт смогут миллионы - телеверсию концерта покажет телеканал RU.TV", - сообщили организаторы.

2020 год, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, объявлен в России Годом памяти и славы.