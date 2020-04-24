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75-летие Победы

Минкультуры РФ и "Духовое общество" 9 мая проведут акцию "Окно Победы"

Акция пройдет в День Победы в 12:00 по местному времени в каждом регионе страны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ и Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова предлагают отечественным музыкантам 9 мая вместе исполнить песню "День Победы" каждый на своем балконе или в открытом окне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ассоциации.

"В этом году мы впервые вынуждены встретить этот праздник дома [из-за пандемии коронавируса]. Давайте проведем "Марафон Победы" и тем самым еще раз выразим благодарность ветеранам за их смелость, отвагу и веру - тем, кто подарил нам мир", - призвал президент ассоциации "Духовое общество", гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Акция "Окна Победы" пройдет 9 мая в 12:00 по местному времени в каждом регионе страны. К ней могут присоединиться все желающие. Организаторы просят выкладывать видео со своим пением в социальные сети с хештегом #окнопобеды.

Проект приурочен к Году памяти и славы, объявленному в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Россия75-летие Победы
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