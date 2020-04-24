Срок возврата средств за билеты на концерты и в театр могут увеличить с 30 до 90 дней

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Срок возврата средств за сданные билеты на культурные мероприятия могут увеличить с 30 до 90 дней, подготовлен соответствующий проект постановления. При продлении нерабочих дней этот срок может быть увеличен, сообщила в пятницу директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева.

"У нас 3 апреля вышла первая редакция постановления, регламентирующая сроки возврата билетов. Поскольку документ выходил в условиях, когда еще не предполагалось продления нерабочих дней, срок возврата установлен был 30 календарных дней. Сейчас подготовлен проект постановления, и находится оно на согласовании в правительстве, Минэкономики и Минфине, где устанавливается 90 дней для возврата билетов. В случае, если у нас продлеваются нерабочие дни, соответственно, будет еще одна редакция постановления", - сказала Косарева на круглом столе в онлайн-режиме "Выполнение поручений Президента РФ В.В. Путина в сфере культуры и искусства в связи с эпидемиологической ситуацией в России".

В начале апреля правительство РФ утвердило порядок возмещения стоимости билетов на отмененные из-за пандемии культурные мероприятия. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, будет возвращаться полная стоимость билетов не позднее чем через 30 дней после соответствующего обращения гражданина. При этом обратиться за таким возмещением можно будет в срок, не превышающий шесть месяцев после снятия в стране ограничительных режимов, из-за которых культурное мероприятие было отменено.