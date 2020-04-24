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Фестиваль "Усадьба Jazz" пройдет в конце мая в формате онлайн

Президент фестиваля Мария Семушкина также отметила, что организаторы рассматривают "план переноса фестиваля на конец лета или на осень"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Фестиваль "Усадьба Jazz", который был запланирован на 30-31 мая в подмосковной усадьбе Архангельское, пройдет в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу президент фестиваля Мария Семушкина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Фестиваль должен был состояться 30-31 мая в Москве. Но вся ситуация говорит о том, что мы в эти даты фестиваль провести не сможем <…> Мы хотим 30-31 мая провести фестиваль в формате онлайн, сделать интересный проект, где будет не только музыка", - сказала Семушкина.

Она также отметила, что организаторы рассматривают "план переноса фестиваля на конец лета или на осень".

Ранее на фестивале 31 мая планировала выступить Земфира. По словам Семушкиной, в онлайн-версии мероприятия певица не готова принимать участие. "Мы надеемся ее оставить для нашего полноценного события в офлайне", - добавила она.

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" - крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, который проходит ежегодно проходит с 2004 года. В этом году он должен пройти в 17-й раз. 

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