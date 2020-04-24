"Союзмультфильм" и "Мосфильм" включили в перечень системообразующих культурных организаций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм", киноконцерн "Мосфильм", компании "СТВ", "Арт Пикчерс Студия" вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Как рассказали в пресс-службе, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова утвердила перечни системообразующих организаций, которые подготовило Минкультуры России и другие федеральные органы исполнительной власти.

"По новым критериям отбора в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере культуры включены 24 учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере кинематографии, и два предприятия, работающие в области сохранения объектов культурного наследия", - рассказали в Минкультуры.

По данным пресс-службы, речь, в частности, идет о кинокомпании "СТВ", студии анимационного кино "Мельница", "Визарт фильме", "Аэроплане", "Смешариках" и "Союзмультфильме". Также в список вошли кинокомпании "Арт Пикчерс Студия", "Нон-Стоп Продакшн", студия "Рок", студия "ТриТэ" Никиты Михалкова, "Ленфильм", "Мосфильм", сети кинотеатров "Киномакс" и "Синема Парк".

"С момента ограничения деятельности организаций кинопроизводства и кинопроката мы прорабатывали совместно с другими ведомствами различные варианты их поддержки. Включение в перечень системообразующих предприятий - это своевременный шаг, открывающий нашим ключевым игрокам в сфере киноиндустрии новые возможности государственной поддержки", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.