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"Союзмультфильм" готов обсудить с японской стороной лицензирование прав на образ Чебурашки

Киностудия отметила, что сделка о передаче прав на персонажей заключена на крайне невыгодных для "Союзмультфильма" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" открыт для переговоров по поводу дальнейшего лицензирования прав на мультфильмы о Чебурашке с японской стороной, но существующую сделку 15-летней давности считает невыгодной. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе студии.

Как ранее сообщила журналистам председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, студия планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. При этом оспорить сделку по текущему договору можно только по японскому законодательству.

"Сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования. Согласно имеющимся на киностудии документам, спорный лицензионный договор был заключен в 2005 году между ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм" и японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha, которая последствии сменила название на Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications (английская интерпретация - TV TOKYO Communications Corporation)", - рассказали в пресс-службе.

По условиям сделки, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших стран СССР. При этом "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. За передачу прав на образ Чебурашки, пояснили в студии, японская компания заплатила $30 тыс. и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувениров не предполагалось. В 2014 году за 10 лет использования японская сторона направила студии только $16 тыс., тогда как обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции составляют несоизмеримо большие суммы, отмечается в сообщении.

"Союзмультфильм" открыт для партнерских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла "Чебурашка", вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнером", - подчеркнули в студии.

Как уточнили в "Союзмультфильме", новый договор должен будет предусматривать справедливое вознаграждение, регулярную и полную отчетность, определенно обозначенные способы использования персонажа "Чебурашка". Кроме того, обязательно должен быть разрешен вопрос о легитимности использования продолжения цикла мультфильмов "Чебурашка", созданного японской студией.

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