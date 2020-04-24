Театр наций запустил на YouTube сериал о своей истории

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Государственный театр наций выпустил первый эпизод документального сериала "Театральная перестройка", рассказывающего о реконструкции здания, работе с зарубежными режиссерами, репетициях, гастролях, кастингах и других закулисных историях. Серия доступна к просмотру на YouTube-канале театра.

"С сегодняшнего дня мы начинаем наш театральный сериал Театра наций. Нам есть что вспомнить за эти годы. В следующем году новой команде Театра наций исполняется 15 лет. Первая серия посвящена стройке", - сказал художественный руководитель театра Евгений Миронов во вступительном слове к первой серии.

По словам худрука, зданию в Петровском переулке исполняется в этом году 135 лет, первая серия посвящена именно его реконструкции 2008-2011 годов. Миронов выступает в качестве главного рассказчика. Зрители также увидят в первом эпизоде заместителя худрука Романа Должанского, режиссера Василия Бархатова, художника и сценографа Александра Боровского, продюсера Анастасию Голуб и актера Артема Тульчинского.

Как сказал ТАСС пресс-атташе Театра наций Максим Андриянов, пока нет точного числа серий, из которых будет состоять сериал. "Планируются отдельные эпизоды про воспитанников Кудряшова, которых очень много в Театре Наций работает, сотрудничество с зарубежными режиссерами, бэби-бум, кастинги, сложный грим, закулисье и другое", - сказал он, добавив, что для некоторых серий придется дождаться открытия театра - например, для эпизода про работу гримеров.