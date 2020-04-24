"Чайф", Uma2rman и "Ногу свело!" приняли участие в 12-часовом музыкальном марафоне

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские рок-, инди- и поп-музыканты в пятницу приняли участие в 12-часовом музыкальном марафоне с призывом к поклонникам не сдавать билеты на концерты, перенесенные из-за пандемии коронавируса. Онлайн-трансляция концерта велась из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Трансляция продолжится до полуночи, за марафоном можно следить на сайте https://tele-club.ru/live и в официальной встрече в социальной сети "ВКонтакте". Инициатором проекта выступают екатеринбургская компания "Телеклуб Групп" и "НАШЕ ТВ". Марафон поддерживают концертные клубы Москвы и Санкт-Петербурга.

"Я уже начал страшно скучать по концертам, мне уже по ночам снится, - признался лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, который вышел в эфир со своей дачи под Екатеринбургом. - В первую очередь прогорят ребята-энтузиасты, которые любят музыку и делают концерты в Орле, Вятке, Туле и других городах. Если сейчас сдать билеты, то они уже на рекламе "попали", кассы свой процент уже взяли. Мы очень благодарны людям, которые не сдают билеты и тем самым поддерживают наш хрупкий шоу-бизнес на плаву. Мы это очень ценим".

К его призыву и благодарности присоединились еще около трех десятков исполнителей и коллективов, среди которых - Сергей Бобунец, "Слот", "Нервы", Игорь Растеряев, Линда и Александр Ф. Скляр. Кто-то из них смог приехать на площадки в трех городах организаторов, другие записали ролики из мест, где они соблюдают самоизоляцию. Участники группы "Несчастный случай" объединились с помощью видеоколлажа, находясь каждый у себя дома. Владимир Кристовский из Uma2rman, выйдя в эфир, уговаривал сына играть подальше от камеры. Группа "Ногу свело!" сыграла из домашней студии без духовой секции - ее заменила запись с одного из прежних концертов.

В период вынужденного отказа от концертов музыканты не теряют времени. Так, Шахрин рассказал, что уже сочинил столько песен, что хватит на акустический альбом. Группа Louna представила новую песню и клип - "Из этих стен".