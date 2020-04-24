Онлайн-проекты Эрмитажа с момента закрытия музея собрали 20 млн просмотров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Виртуальные проекты Эрмитажа, которые музей запустил после своего временного закрытия для публики на фоне ограничений из-за коронавируса, собрали к настоящему времени около 20 млн просмотров. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Музей не закрылся. Задача музея - собирать, хранить вещи, следить за ними и их показывать. Мы их храним, мы их проверяем каждый день с помощью теперь новых технологий. <…> Параллельно в онлайн показывают экскурсии. Получается, что человек может видеть много больше, чем обычно придя в Эрмитаж. У нас 20 млн просмотров, 4 млн в неделю смотрят, заходят на эрмитажные [ресурсы], мы используем все социальные сети", - сказал Пиотровский.

По его мнению, онлайн-формат - это новый и "более глубокий" способ общения музея с аудиторией, так как "он готовит к приходу в музей". "Можно рассказать и сказать то, что обычно не говорится, и тогда человек, уже придя к подлинной вещи, готов ее увидеть, посмотреть и по-настоящему получить от нее удовольствие", - пояснил он. Пиотровский признался, что сам он тоже смотрит онлайн-проекты Эрмитажа - как в течение дня, так и по вечерам.

Государственный Эрмитаж с 18 марта временно приостановил прием посетителей на фоне ситуации с коронавирусом. Музей организовал экскурсии на нескольких языках, включая английский, французский и китайский. Первую онлайн-экскурсию, ориентированную на иностранцев, музей провел 26 марта на итальянском языке, таким образом выразив поддержку сотрудникам эрмитажного центра в Венеции и всем жителям Италии.