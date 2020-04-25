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Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета "Герой нашего времени"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) совместно с Google продолжит в субботу серию онлайн-трансляций на YouTube ранее записанных спектаклей показом балета по роману Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она напомнила, что серия онлайн-трансляций спектаклей из "золотого фонда" Большого театра, организованная в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса, проходит с 27 марта. За это время уже было показано восемь постановок, а также концерт "Бах в церкви и дома" с участием солистов оперы и оркестра ГАБТ.

"Сегодня Большой театр представит зрителям в любой точке Земли балет Ильи Демуцкого "Герой нашего времени", хореограф-постановщик - Юрий Посохов, режиссер, художник и автор либретто - Кирилл Серебренников (запись прямой трансляции с Новой сцены 9 апреля 2017 года)", - проинформировала Новикова.

Она уточнила, что мировая премьера "Героя нашего времени" состоялась 22 июля 2015 года. "Этот спектакль Большой посвятил 200-летию со дня рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, отмечавшемуся в 2014 году. Кстати, в 2016 году "Герой нашего времени" получил Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете", - сказала собеседница агентства.

"Согласно либретто, из пяти новелл, составляющих роман, в балет вошли три - "Бэла", "Тамань", "Княжна Мери". В каждой из них Печорин иной, со своим характером, именно поэтому в образе главного героя на сцену выходят разные артисты", - пояснила Новикова. По ее словам, в сегодняшней трансляции в главных партиях выступят: Игорь Цвирко (Печорин), Ольга Смирнова (Бэла), Александр Водопетов (Казбич); Артем Овчаренко (Печорин), Екатерина Шипулина (Ундина), Вячеслав Лопатин (Старуха/Янко), Георгий Гусев (Слепой мальчик); Руслан Скворцов (Печорин), Светлана Захарова (Мери), Кристина Кретова (Вера), Денис Савин (Грушницкий).

За пультом - дирижер-постановщик Антон Гришанин. Особую группу участников балета составят члены сборной команды России по спортивным танцам на инвалидных колясках - в "Княжне Мери" им предстоит сыграть тех, кто вернулся с Кавказской войны. "Как всегда, спектакль начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток", - добавила пресс-атташе ГАБТ.

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