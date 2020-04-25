"Джентельмены" опередили "Заражение" в рейтинге популярных фильмов в период пандемии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Фильм "Заражение" Стивена Содерберга покинул первые строчки рейтинга самых популярных фильмов в период самоизоляции. Теперь зрители выбирают новинки кинопроката, в том числе фильм "Джентльмены" Гая Ричи и комедию "Холоп" Клима Шипенко. Об этом ТАСС рассказали в российских онлайн-видеосервисах.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе платформы "КиноПоиск HD", за последнюю неделю подписчики чаще всего смотрели фильм "Джентльмены" и новые комедийные сериалы - "Проект "Анна Николаевна" и "Последний министр". Из платного контента зрители выбирали приключенческую картину "Соник в кино", детектив "Достать ножи" и мультфильм "Вперед". Тот же набор фильмов интересовал и зрителей сервиса "МегаФон ТВ".

Согласно рейтингу видеосервиса Okko, наибольшей популярностью пользовались российские комедии "Отель "Белград" Константина Статского, "Холоп" Клима Шипенко и "(Не)идеальный мужчина" Марюса Вайсберга, оскароносные "Паразиты" Пон Чжун Хо и "Джентльмены" Гая Ричи. Зрители также интересовались сериалами "Содержанки", "257 причин, чтобы жить" и "Мир Дикого Запада".

"Мы наблюдаем особый интерес пользователей к громким премьерам, обосновываем это тем, что пользователи, не имея возможности посещать кинотеатры, смотрят премьеры дома. Так, в апреле на ivi появляются несколько фильмов, которые миновали кинотеатральный прокат или же вышли с минимальным цифровым окном. Самая ожидаемая премьера из грядущих - "Спутник" с Акиньшиной, Бондарчуком и Федоровым. Помимо этого, пользователям уже доступна эксклюзивная премьера спортивной драмы "Один вдох" и продолжение уже оцененного пользователями сериала "И повсюду тлеют пожары", - рассказали в онлайн-кинотеатре ivi.

Интерес к телемагазинам и развлекательному контенту

По статистике МТС, время, проведенное за просмотром контента, в период с 30 марта по 5 апреля выросло почти в полтора раза, а после стабилизировалось.

"Если в первые три недели после объявления выходных дней телесмотрение стабильно росло, то на последней неделе (с 13 по 19 апреля) было отмечено небольшое снижение телесмотрения. Наиболее заметно по отношению к докарантинной неделе у телезрителей вырос интерес к региональным каналам - на 71%, заметно повысилась популярность телемагазинов (+54%), от 40 до 50% повысился интерес к кино и сериалам, познавательным и информационно-развлекательным каналам. На треть вырос интерес зрителей к детским, познавательным и развлекательным каналам", - поделились с ТАСС в пресс-службе компании.

При этом пользователи стали меньше интересоваться контентом о семье и здоровье.

Как рассказали агентству в пресс-службе АО "ЭР-Телеком Холдинг", последние несколько недель особый интерес зрителей вызывают новостные передачи на федеральных телеканалах, фильмы, сериалы и детское кино.

"Как всегда, особым спросом пользуются семейное кино, новинки кинопроката, комедии, боевики и мультфильмы. Среди наиболее просматриваемых сериалов "Игра престолов", "Содержанки" и анимационная лента "Барбоскины", у фильмов лидерство у семейных лент "Холодное сердце-2", "Тролли" и "Джуманджи", - заключили в компании.