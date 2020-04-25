Лучшие балетные постановки фестиваля Dance Open покажут в Яндекс.Эфире

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Яндекс. Эфир покажет балетные выступления из "Золотой коллекции" фестиваля Dance Open. В том числе зрители увидят постановки Большого и Мариинского театров, Венского государственного балета, Национального балета Нидерландов, сообщили ТАСС в пресс-службе Яндекса.

"С 27 по 29 апреля в Яндекс.Эфире пройдет трансляция лучших балетных выступлений Гала-звезд Dance Open за последние десять лет. Показ "Золотой коллекции" приурочен к Международному дню танца 29 апреля", - сказали в пресс-службе.

Трансляция будет представлена трехсерийным циклом. Начало каждой серии запланировано на 19:00, продолжительность одного эпизода - 50 минут.

В концертную программу были включены различные по стилю номера, среди них фрагменты и сцены из балетов Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Виктора Гзовского, Ролана Пети, постановки Ханса ван Манена, Эдварда Льянга, Мауро де Кандиа, Себастиана Клоборга, Иржи Бубеничека, Кшиштофа Пастора, Йохана Кобборга, Марко Геке и других.

Программа показов

Так, 27 апреля будут представлены "Венгерские танцы" в исполнении танцовщиков Английского национального балета и Академии принцессы Грейс (Монако), фрагменты балета "Meninos" Жоржа Бизе в исполнении Танцевального театра Оснабрюк (Германия) и балета "Корсар" Адольфа Адана в исполнении танцовщиков Берлинского государственного балета и Бостонского балета и другие шедевры.

На следующий день выступят артисты Венского государственного балета, танцовщик Национального балета Нидерландов Реми Вортмейер с соло из балета "Пять танго" Астора Пьяццоллы. Также состоится показ балета "Токката" Войцеха Киляра, поставленного Польским национальным балетом специально для фестиваля Dance Open.

В последней серии цикла выступят артисты Большого и Мариинского театров с па-де-де из балета "Пламя Парижа", а также артисты Дрезденского балета представят "Канон в ре мажоре", а тандем Балета Сан-Франциско - необычный дуэт Finding Light.

За 18 сезонов в рамках фестиваля Dance Open выступили свыше 200 звезд мирового балета, представляющих 33 ведущие труппы из 26 стран мира. Проведено более 130 мастер-классов, в которых принимали участие свыше 800 юных танцовщиков и балерин из 21 государства.