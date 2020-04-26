Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Крыму перенесли н на 2021 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Международный форум античного искусства "Боспорские агоны", планировавшийся в июне этого года в Крыму, перенесен на 2021 год из-за пандемии, сообщила ТАСС гендиректор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

В феврале она сказала ТАСС, что французский актер и режиссер Пьер Ришар вошел в состав жюри XXII фестиваля "Боспорские агоны" и по приглашению народного артиста РФ Юрия Васильева согласился приехать в Керчь, чтобы представить творческий вечер со своими картинами, обсудить сотрудничество с российскими кинематографистами и артистами. Также планировалось турне Ришара по Крыму.

"Мне пришло письмо из министерства (культуры РФ) о том, что фестиваль переносится на 2021 год, в этом году он не может состояться в связи с эпидемиологической обстановкой. Ничей визит невозможен, ни одного человека, даже нового председателя нашего жюри народного артиста Васильева. О каком же Ришаре говорить", - сказала Умрихина.

Организаторы форума уже разослали письма участникам фестиваля о переносе мероприятия. "Там и очень большая команда сербов была, замечательная женщина-режиссер в жюри. Казахстан был. Ситуация неприятная очень. Люди большие, великие запланировали себе эти поездки. Из театра сатиры Ширвиндт (худрук Московского театра сатиры) в том числе собирался", - сказала Умрихина.

Она уточнила, что в этом году все же может состояться литературный конкурс, планировавшийся в рамках "Боспорских агонов". "Есть победители и более 500 работ прислали со всего мира - от Америки до Сахалина. Как только обстановка несколько улучшится, мы обязательно подведем итоги литературной страницы. Скорее всего, это будет осенью, мы попытаемся это сделать. Если совершенно безнадежно будет, то онлайн проведем награждение всех наших победителей", - сказала организатор фестиваля.

Фестиваль "Боспорские агоны" проходит в Керчи, самом древнем городе России, с 1999 года. Он популяризирует античное искусство как основу современной европейской культуры. В его рамках проходит театральный конкурс профессиональных коллективов, литературный конкурс, музейная и киностраницы, творческие встречи и мастер-классы, спортивные соревнования. Нынешний фестиваль планировался на 8-13 июня.