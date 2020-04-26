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75-летие Победы

Музеи Северного флота провели видеоэкскурсии к 75-летию Победы

Помощь в создании экскурсий оказывали военнослужащие и журналисты

МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудники филиалов Военно-морского музея Северного флота - Краснознаменной подводной лодки "К-21" и музея Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново - провели видеоэкскурсии для пользователей интернета в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Северного флота.

"Уникальные музеи Северного флота в преддверии празднования 75-летия Великой Победы подготовили видеоэкскурсии для пользователей интернета. Экскурсоводы ознакомили виртуальных посетителей с основными экспонатами музеев и с историей становления подводных сил и морской авиации на Северном флоте", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что видеоролики с экскурсиями будут размещены социальных сетях и других медиаресурсах, помощь в их создании оказали военнослужащие органов информационного обеспечения и журналисты одного из региональных телеканалов.

Как сообщили в пресс-службе, в связи с пандемией преподаватели детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота проводят видеоуроки для своих воспитанников, артисты Драматического театра Северного флота читают стихи и рассказы фронтовых поэтов и писателей и размещают видеоролики в социальных сетях.

Лодка-музей "К-21" принимала участие в Великой Отечественной войне, совершила 12 боевых походов и шесть минных постановок, под командованием капитана 3 ранга Николая Лунина в 1942 году торпедировала немецкий линкор "Тирпиц", с 1983 года является музеем.

Музей Военно-воздушных сил Северного флота открыт в 1976 году в поселке Сафоново (Губа Грязная) Мурманской области на месте первого аэродрома для гидросамолетов. В числе экспонатов музея - дом, в котором жил Юрий Гагарин во время службы в Заполярье, в ангаре собрана коллекция самолетов и вертолетов военного и послевоенного времени. Многие из них были найдены в сопках и восстановлены авиаторами-североморцами. Авиационная техника из собрания музея использовалась во время съемок художественного фильма "Торпедоносцы" в 1983 году киностудией "Ленфильм".

Теги
РоссияМурманская область75-летие Победы
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