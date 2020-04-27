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Японская компания готова обсуждать с "Союзмультфильмом" права на Чебурашку

В компании Cheburashka Project LLP заявили, что стремятся к тому, чтобы отношения с "Союзмультфильмом" были дружественными

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Японская компания Cheburashka Project LLP знает о недовольстве российской стороны условиями контракта на использование прав на этого персонажа и готова к переговорам, хотя и не получала пока каких-либо предложений на данный счет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель руководства Cheburashka Project LLP.

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"Договор с "Союзмультфильмом" о монопольной лицензии на Чебурашку был продлен в 2015 году и сейчас сохраняет свою силу, - сказал он. - Наша компания знает, что "Союзмультфильм" недоволен условиями контракта, мы постоянно получаем требования об улучшении этих договоренностей. Ранее мы проводили в дружественной обстановке переговоры об изменениях в будущем условий договора. Наша компания стремится к тому, чтобы отношения с "Союзмультфильмом" были дружественными, еще более широкими и плодотворными для обеих сторон. Мы готовы в любое время возобновить переговоры, если от "Союзмультфильма" поступит такая официальная просьба. Пока мы не получали от российской стороны каких-либо известий по этому вопросу".

Представитель компании напомнил, что монопольная лицензия распространяется на выпуск анимационных фильмов и соответствующей товарной продукции.

Позиция российской стороны

Пресс-служба "Союзмультфильма" 24 апреля сообщила журналистам, что студия открыта для переговоров по поводу дальнейшего лицензирования прав на мультфильмы о Чебурашке с японской стороной, но существующую сделку 15-летней давности считает невыгодной. Как ранее заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, студия планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, а сейчас между российской и японской сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. При этом оспорить сделку по текущему договору можно только по японскому законодательству.

Согласно условиям сделки, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших советских республик. При этом "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. За передачу прав на образ Чебурашки, пояснили в студии, японская компания заплатила $30 тыс. и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности и продажи сувениров не предполагалось. В 2014 году за 10 лет использования японская сторона направила студии только $16 тыс., тогда как обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции составляют несоизмеримо большие суммы, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в "Союзмультфильме", новый договор должен будет предусматривать справедливое вознаграждение, регулярную и полную отчетность, определенно обозначенные способы использования персонажа. Кроме того, обязательно должен быть решен вопрос о легитимности продолжения цикла мультфильмов "Чебурашка", созданного японской студией.

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