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Минкультуры рассмотрит запрос главы комитета Госдумы по сериалу "Зулейха открывает глаза"

Председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов потребовал остановить практику использования бюджетных средств на производство фильмов, "очерняющих историю страны" и оскорбляющих верующих

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запрос председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова по поводу сериала "Зулейха открывает глаза" поступил в Минкультуры РФ, его рассмотрят в установленном порядке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

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Ранее на официальном сайте комитета опубликовали обращение Гаврилова по поводу многосерийного фильма. Гаврилов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры РФ с требованием остановить "практику использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций".

"Указанный запрос председателя комитета Сергея Гаврилова поступил в ведомство 24 апреля и будет рассмотрен в установленном порядке. Художественный фильм "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина произведен без государственной поддержки со стороны Минкультуры России", - сказали в пресс-службе.

Книга "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной основана на семейной истории писательницы, прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман на телеэкран появилась с момента его публикации - в 2015 году, а в 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией. Премьера проекта состоялась на канале 13 апреля 2020 года.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории - 20,5%.

Теги
РоссияГаврилов, Сергей АнатольевичХаматова, Чулпан НаилевнаМаковецкий, Сергей Васильевич
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