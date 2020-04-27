Минкультуры рассмотрит запрос главы комитета Госдумы по сериалу "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запрос председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова по поводу сериала "Зулейха открывает глаза" поступил в Минкультуры РФ, его рассмотрят в установленном порядке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее на официальном сайте комитета опубликовали обращение Гаврилова по поводу многосерийного фильма. Гаврилов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры РФ с требованием остановить "практику использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций".

"Указанный запрос председателя комитета Сергея Гаврилова поступил в ведомство 24 апреля и будет рассмотрен в установленном порядке. Художественный фильм "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина произведен без государственной поддержки со стороны Минкультуры России", - сказали в пресс-службе.

Книга "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной основана на семейной истории писательницы, прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман на телеэкран появилась с момента его публикации - в 2015 году, а в 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией. Премьера проекта состоялась на канале 13 апреля 2020 года.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории - 20,5%.