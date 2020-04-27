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Пандемия коронавируса нового типа

Продюсеры просят Роспотребнадзор утвердить меры профилактики COVID-19 для работников кино

В Ассоциации продюсеров кино и телевидения отметили, что это нужно для возобновления отраслью киносъемочной деятельности

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) просит Роспотребнадзор разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла возобновить киносъемочную деятельность. Об этом говорится в письме главы организации Сергея Сельянова, текст имеется в распоряжении ТАСС.

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АПКиТ объединяет 35 крупнейших отечественных кинокомпаний, которые производят полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимационные проекты. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Сельянов сообщил, что российский рынок аудиовизуального контента потеряет около 150 млрд рублей в течение трех лет из-за пандемии, поскольку ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли.

"Ассоциация продюсеров кино и телевидения обращается к вам с просьбой разработать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии для включения в поэтапную отмену введенных в связи с эпидемией ограничений для киносъемочной деятельности", - говорится в тексте письма, направленном на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как уточняется в письме, продюсеры и АПКиТ готовы помочь в разработке рекомендаций с учетом особенности кинопроизводственной деятельности. Отмечается, что можно ориентироваться на рекомендации, разработанные в таких странах, как Дания и Швеция, там их успешно утвердили на государственном уровне.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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