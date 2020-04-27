Музей "Царское Село" сократит прием тургрупп после снятия ограничений из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село", который на протяжении последних лет входит в перечень самых популярных достопримечательностей России, готовится к сокращению приема групп посетителей и к сокращению их численности в первое время после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Эти меры могут привести к троекратному снижению посещаемости музея в сравнении с обычными показателями, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор учреждения Ольга Таратынова.

"Мы, конечно, будем сокращать группы, даже организованные группы. Мы посчитали, что между группами мы увеличим разрыв. Предполагаю, что какое-то первое время будем даже принимать людей в масках или, может, выдавать им даже маски. Я думаю, что это понизит посещаемость раза в три", - сказала Таратынова.

Директор пояснила, что за соблюдением дистанции между посетителями будут следить смотрители, которые работают в каждом из залов. Кроме того, по ее словам, в этом будут помогать и радиогиды, которые используются во время экскурсий и дают возможность отойти от экскурсовода.

Музей в период самоизоляции

Говоря о функционировании "Царского Села" в период всеобщей самоизоляции, Таратынова отметила, что приспособление к новым условиям взаимодействия с аудиторией не вызвало особых сложностей у сотрудников. В настоящее время музей расширил свое присутствие в сети и показывает свои проекты на разных платформах, в том числе на YouTube, в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram. По приведенным ею данным, виртуальные экскурсии, лекции и другие онлайн-активности музея собрали за последний месяц более 1,2 млн посещений. "Наши трансляции смотрят, по нашим данным, в России - от Калининграда до Хабаровска - и за границей есть очень много наших зрителей, это и Америка, и Италия, и Болгария: учитель даже урок свой посвятил нашей экскурсии онлайн", - рассказала она, добавив, что и после снятия ограничений музей продолжит увеличивать активность в интернете.

Большая часть сотрудников музея-заповедника переведена на удаленный режим работы, среди тех, кто продолжает выходить на работу, служба безопасности, а также небольшие бригады специалистов, которые следят за поддержанием температурного и влажностного режима в помещениях. Это происходит с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: измерением температуры, ношением масок и перчаток и иных, рассказала директор.

Что касается упущенных доходов музея на фоне временного закрытия, Таратынова отметила, что в апреле, в частности, они составили около 2,5 млн рублей. Обычно эти средства идут на зарплатные выплаты, на содержание и эксплуатацию зданий. По озвученным директором расчетам, расходы на поддержание музея в работоспособном состоянии пришлось сократить почти в два раза. "В 2019 году один день работы музея нам стоил 1,17 млн рублей расходов. В этом году один день работы музея стоит 600 тыс. рублей", - сказала она, пояснив, что, к примеру, музей стал меньше средств тратить на уборку помещений из-за отсутствия посетителей и больше экономить на других направлениях.

"Мы различные делаем варианты удешевления нашей деятельности, и мы, конечно, имеем накопления с прошлого лета, как это всегда происходило. Сейчас мы потихонечку тратим то, что заработали прошлым летом. Насколько этого хватит? Пока хватает, но, конечно, не очень долго", - отметила директор.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.