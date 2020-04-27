{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Музей "Царское Село" сократит прием тургрупп после снятия ограничений из-за пандемии

Директор учреждения Ольга Таратынова сообщила, что это может понизить посещаемость в три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село", который на протяжении последних лет входит в перечень самых популярных достопримечательностей России, готовится к сокращению приема групп посетителей и к сокращению их численности в первое время после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Эти меры могут привести к троекратному снижению посещаемости музея в сравнении с обычными показателями, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор учреждения Ольга Таратынова.

"Мы, конечно, будем сокращать группы, даже организованные группы. Мы посчитали, что между группами мы увеличим разрыв. Предполагаю, что какое-то первое время будем даже принимать людей в масках или, может, выдавать им даже маски. Я думаю, что это понизит посещаемость раза в три", - сказала Таратынова.

Директор пояснила, что за соблюдением дистанции между посетителями будут следить смотрители, которые работают в каждом из залов. Кроме того, по ее словам, в этом будут помогать и радиогиды, которые используются во время экскурсий и дают возможность отойти от экскурсовода.

Музей в период самоизоляции

Говоря о функционировании "Царского Села" в период всеобщей самоизоляции, Таратынова отметила, что приспособление к новым условиям взаимодействия с аудиторией не вызвало особых сложностей у сотрудников. В настоящее время музей расширил свое присутствие в сети и показывает свои проекты на разных платформах, в том числе на YouTube, в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram. По приведенным ею данным, виртуальные экскурсии, лекции и другие онлайн-активности музея собрали за последний месяц более 1,2 млн посещений. "Наши трансляции смотрят, по нашим данным, в России - от Калининграда до Хабаровска - и за границей есть очень много наших зрителей, это и Америка, и Италия, и Болгария: учитель даже урок свой посвятил нашей экскурсии онлайн", - рассказала она, добавив, что и после снятия ограничений музей продолжит увеличивать активность в интернете.

Большая часть сотрудников музея-заповедника переведена на удаленный режим работы, среди тех, кто продолжает выходить на работу, служба безопасности, а также небольшие бригады специалистов, которые следят за поддержанием температурного и влажностного режима в помещениях. Это происходит с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: измерением температуры, ношением масок и перчаток и иных, рассказала директор.

Что касается упущенных доходов музея на фоне временного закрытия, Таратынова отметила, что в апреле, в частности, они составили около 2,5 млн рублей. Обычно эти средства идут на зарплатные выплаты, на содержание и эксплуатацию зданий. По озвученным директором расчетам, расходы на поддержание музея в работоспособном состоянии пришлось сократить почти в два раза. "В 2019 году один день работы музея нам стоил 1,17 млн рублей расходов. В этом году один день работы музея стоит 600 тыс. рублей", - сказала она, пояснив, что, к примеру, музей стал меньше средств тратить на уборку помещений из-за отсутствия посетителей и больше экономить на других направлениях.

"Мы различные делаем варианты удешевления нашей деятельности, и мы, конечно, имеем накопления с прошлого лета, как это всегда происходило. Сейчас мы потихонечку тратим то, что заработали прошлым летом. Насколько этого хватит? Пока хватает, но, конечно, не очень долго", - отметила директор.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Продюсеры просят Роспотребнадзор утвердить меры профилактики COVID-19 для работников кино
В Ассоциации продюсеров кино и телевидения отметили, что это нужно для возобновления отраслью киносъемочной деятельности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС