Forbes признал Канье Уэста миллиардером

Издание напомнило, что музыкант долгое время стремился попасть в список богатейших людей мира, объясняя свое отсутствии в нем "преднамеренным унижением" на почве расизма со стороны журнала. После того, как в новом рейтинге миллиардеров, опубликованном в начале апреле, Уэст снова не обнаружил свое имя, он прислал в редакцию необходимые документы, якобы подтверждающие его финансовое благосостояние.

Изучив эти материалы, Forbes пришел к выводу, что основным активом артиста является линия одежды Yeezy, которую он запустил совместно с Adidas в 2013 году. Журнал оценил этот бренд в $1,26 млрд. Стоимость остальных активов, по версии издания, составляет $125 млн, включая основанный Уэстом музыкальный лейбл GOOD Music, недвижимость в Калифорнии и Вайоминге, вложения в фондовый рынок, сумму на счетах в банках и коллекцию автомобилей. Как отметил журнал, "было принято решение учитывать лишь 50% стоимости вышеперечисленных активов ввиду их неликвидности", а также иметь в виду долг артиста в размере $100 млн.

Уэст остался недоволен публикацией, поскольку издание, якобы занизило оценку его состояния. "У меня не $1 млрд. Поскольку никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня $3,3 млрд", - заявил рэпер.

Уэст получил в общей сложности 21 статуэтку Grammy, став одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.