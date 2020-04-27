{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Forbes признал Канье Уэста миллиардером

Издание оценило его состояние в $1,3 млрд
Канье Уэст AP Photo/Michael Wyke
Описание
Канье Уэст
© AP Photo/Michael Wyke

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст стал миллиардером. Как сообщил журнал Forbes, его состояние оценивается в $1,3 млрд.

Издание напомнило, что музыкант долгое время стремился попасть в список богатейших людей мира, объясняя свое отсутствии в нем "преднамеренным унижением" на почве расизма со стороны журнала. После того, как в новом рейтинге миллиардеров, опубликованном в начале апреле, Уэст снова не обнаружил свое имя, он прислал в редакцию необходимые документы, якобы подтверждающие его финансовое благосостояние.

Изучив эти материалы, Forbes пришел к выводу, что основным активом артиста является линия одежды Yeezy, которую он запустил совместно с Adidas в 2013 году. Журнал оценил этот бренд в $1,26 млрд. Стоимость остальных активов, по версии издания, составляет $125 млн, включая основанный Уэстом музыкальный лейбл GOOD Music, недвижимость в Калифорнии и Вайоминге, вложения в фондовый рынок, сумму на счетах в банках и коллекцию автомобилей. Как отметил журнал, "было принято решение учитывать лишь 50% стоимости вышеперечисленных активов ввиду их неликвидности", а также иметь в виду долг артиста в размере $100 млн.

Уэст остался недоволен публикацией, поскольку издание, якобы занизило оценку его состояния. "У меня не $1 млрд. Поскольку никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня $3,3 млрд", - заявил рэпер.

Уэст получил в общей сложности 21 статуэтку Grammy, став одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Музей "Царское Село" сократит прием тургрупп после снятия ограничений из-за пандемии
Директор учреждения Ольга Таратынова сообщила, что это может понизить посещаемость в три раза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС