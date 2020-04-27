Forbes признал Канье Уэста миллиардером

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст стал миллиардером. Как сообщил журнал Forbes, его состояние оценивается в $1,3 млрд.
Издание напомнило, что музыкант долгое время стремился попасть в список богатейших людей мира, объясняя свое отсутствии в нем "преднамеренным унижением" на почве расизма со стороны журнала. После того, как в новом рейтинге миллиардеров, опубликованном в начале апреле, Уэст снова не обнаружил свое имя, он прислал в редакцию необходимые документы, якобы подтверждающие его финансовое благосостояние.
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When Forbes last checked in with Kanye West, the mercurial hip-hop superstar-turned-footwear magnate was tiptoeing through a parking lot crop circle comprised of hundreds of pairs of his Yeezy sneakers. “I’m not a numbers guy,” he explained ten months ago. “To ask me to somehow translate this to numbers is to ask your grandmother exactly what the recipe of the cake was.” There’s only one number that West cares about. A billion, as in dollars. And he cares a lot. After months of requests, West shared his financial records, revealing details about his wildly popular Yeezy sneaker empire—and his fixation on outside validation. in bio.
Изучив эти материалы, Forbes пришел к выводу, что основным активом артиста является линия одежды Yeezy, которую он запустил совместно с Adidas в 2013 году. Журнал оценил этот бренд в $1,26 млрд. Стоимость остальных активов, по версии издания, составляет $125 млн, включая основанный Уэстом музыкальный лейбл GOOD Music, недвижимость в Калифорнии и Вайоминге, вложения в фондовый рынок, сумму на счетах в банках и коллекцию автомобилей. Как отметил журнал, "было принято решение учитывать лишь 50% стоимости вышеперечисленных активов ввиду их неликвидности", а также иметь в виду долг артиста в размере $100 млн.
Уэст остался недоволен публикацией, поскольку издание, якобы занизило оценку его состояния. "У меня не $1 млрд. Поскольку никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня $3,3 млрд", - заявил рэпер.
Уэст получил в общей сложности 21 статуэтку Grammy, став одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.