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75-летие Победы

Первый канал и "ВИД" запускают музыкальный онлайн-марафон к юбилею Победы

К участию приглашаются как российские, так и зарубежные исполнители, ограничений по возрасту нет

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый канал и телекомпания "ВИД" открывают музыкальный онлайн-марафон к 75-летию победы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе телеканала. Инициаторами акции выступили администрация Екатеринбурга и телеведущий Леонид Якубович.

"В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны" объявляется онлайн-марафон на самое большое количество вокальных исполнителей и исполнителей на любом народном инструменте музыкальной композиции "День Победы", - рассказали в пресс-службе.

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К участию в марафоне приглашаются исполнители Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ограничений по возрасту, количеству участников и длительности произведения нет. Каждый желающий или коллектив на сайте музыкапобеды.рф должен зарегистрировать заявку и отправить видеозапись своего исполнения песни "День Победы".

Акцию поддержали певец и Народный артист РСФСР Лев Лещенко, Народный артист РФ Леонид Якубович, журналист Александр Любимов, Народный артист РФ Олег Газманов, общественная организация "Офицеры России", Министерство культуры Республики Крым и другие.

8 мая в праздничной программе "Поле чудес" на Первом канале будет дан старт акции и открыт официальный Youtube-канал марафона, где в течение 24 часов будут показаны видео участников. С 21:00 до 22:00 по московскому времени 9 мая 2020 года состоится подведение итогов и торжественное объявление о регистрации рекорда России с указанием количества музыкантов и вокалистов, принявших участие в его установлении. В течение следующих 30 рабочих дней всем участникам рекорда по электронной почте будет отправлен именной Сертификат участника рекорда России.

75 лучших исполнителей музыкального онлайн-марафона будут приглашены для участия в концертных мероприятиях в телевизионных и концертных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны".

Теги
Россия75-летие Победы
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