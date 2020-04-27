{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Для театральных зрителей в условиях самоизоляции объявили конкурс

Зрителям предложили записать видеообращение к своему любимому театру, артисту, режиссеру в любой креативной форме и разместить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Журнал "Театрал", являющийся учредителем Премии зрительских симпатий "Звезда театрала", объявил в понедельник новый конкурс для зрителей, предложив поклонникам театрального искусства в условиях самоизоляции записать видео-обращение к своему любимому театру, артисту, режиссеру и разместить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе организаторов конкурса.

"Московские театры очень соскучились по зрителю. Об этом можно судить по многочисленным постам актеров, режиссеров и директоров в социальных сетях. Но мы уверены, что и зрители тоже соскучились по театральной жизни. В связи с этим журнал "Театрал" объявляет новый конкурс для зрителей", - сказали в пресс-службе.

Согласно условиям конкурса, поклонникам театрального искусства предлагается записать видеообращение к своему любимому театру, артисту, режиссеру в любой креативной форме - поэтической, музыкальной, драматической, сатирической - и разместить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей.

Организаторы конкурса обращают внимание на то, что "ролик должен быть снят в горизонтальном формате и по хронометражу не превышать одной минуты". Конкурс продлится с 27 апреля по 31 мая. При этом, отмечается, что "пятерка победителей будет определяться редакцией журнала "Театрал" (с учетом количества просмотров и лайков), а их имена будут объявлять по итогам каждой недели конкурса".

"Победители получат приглашения на первые спектакли после окончания самоизоляции, когда российские театры вновь откроют свои двери. А лучшие из роликов (на выбор редакции журнала "Театрал") будут показаны на XIII Церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в начале декабря", - уточнили в пресс-службе премии.

Премия "Звезда театрала" была основана в 2008 году, ее особенность заключается в том, что лауреатов определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования на странице премии. За время своего существования эта награда присуждена почти 140 лауреатам.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Режиссер Александров второй раз получил награду за постановку национальной оперы
Худрук театра "Санктъ-Петербургъ Опера" награжден за постановку оперы "Сююмбике" в Татарском театре имени Мусы Джалиля. Ранее он был удостоен Государственной премии Казахстана за постановку национальной оперы "Абылай хан" Еркегали Рахмадиева на сцене Театра имени Абая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС