Для театральных зрителей в условиях самоизоляции объявили конкурс

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Журнал "Театрал", являющийся учредителем Премии зрительских симпатий "Звезда театрала", объявил в понедельник новый конкурс для зрителей, предложив поклонникам театрального искусства в условиях самоизоляции записать видео-обращение к своему любимому театру, артисту, режиссеру и разместить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе организаторов конкурса.

"Московские театры очень соскучились по зрителю. Об этом можно судить по многочисленным постам актеров, режиссеров и директоров в социальных сетях. Но мы уверены, что и зрители тоже соскучились по театральной жизни. В связи с этим журнал "Театрал" объявляет новый конкурс для зрителей", - сказали в пресс-службе.

Согласно условиям конкурса, поклонникам театрального искусства предлагается записать видеообращение к своему любимому театру, артисту, режиссеру в любой креативной форме - поэтической, музыкальной, драматической, сатирической - и разместить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей.

Организаторы конкурса обращают внимание на то, что "ролик должен быть снят в горизонтальном формате и по хронометражу не превышать одной минуты". Конкурс продлится с 27 апреля по 31 мая. При этом, отмечается, что "пятерка победителей будет определяться редакцией журнала "Театрал" (с учетом количества просмотров и лайков), а их имена будут объявлять по итогам каждой недели конкурса".

"Победители получат приглашения на первые спектакли после окончания самоизоляции, когда российские театры вновь откроют свои двери. А лучшие из роликов (на выбор редакции журнала "Театрал") будут показаны на XIII Церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в начале декабря", - уточнили в пресс-службе премии.

Премия "Звезда театрала" была основана в 2008 году, ее особенность заключается в том, что лауреатов определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования на странице премии. За время своего существования эта награда присуждена почти 140 лауреатам.