Режиссер Александров второй раз получил награду за постановку национальной оперы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, которой награжден петербургский режиссер, народный артист России Юрий Александров за постановку оперы "Сююмбике" в Татарском театре имени Мусы Джалиля, стала его второй наградой за постановку национальной оперы.

Художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров ранее был удостоен Государственной премии Казахстана за постановку национальной оперы "Абылай хан" Еркегали Рахмадиева на сцене Театра имени Абая. Госпремии Республики Татарстан он был удостоен накануне.

"Для меня это очень важная премия, потому что она увенчала рождение новой татарской оперы на историческую тему. Спектакль на музыку Резеды Ахияровой рождался одновременно с сочинением оперы, где многое уточнялось и развивалось в ходе совместной работы. И это был очень интересный процесс", - рассказал ТАСС Юрий Александров, который уже шесть лет сотрудничает в Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля, где поставил также классические спектакли "Севильский цирюльник", "Аида" и "Любовный напиток".

По словам Юрия Александрова, он всегда с большим удовольствием работает с этой "замечательной труппой", чьи спектакли неизменно собирают аншлаги. Он от души порадовался за других отмеченных участников этой постановки - своего "однокашника" по Ленинградской-Петербургской консерватории дирижера Рената Салаватова, московского сценографа Виктора Герасименко, с которым не раз встречался в совместной работе, и молодую певицу Гульнору Гатину, создавшую образ главной героини.

Александров востребован как режиссер во многих странах, а сейчас он снова получил приглашение в Казахстан - поставить в театре "Астана Опера" национальную классику - "Алпамыс" композитора Рахмадиева. Премьера была намечена на декабрь, но из-за пандемии коронавируса пересена на следующий год.