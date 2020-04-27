На Первом канале выйдет продолжение сериала "Диверсант"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.

"9 мая на Первом канале выйдет третья часть сериала - фильм "Диверсант. Крым" в постановке режиссера Дмитрия Иосифова. В главных ролях Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков", - сказали в пресс-службе.

Премьера "Диверсанта" режиссера Андрея Малюкова состоялась в 2004 году, а в 2007 году режиссер Игорь Зайцев снял продолжение телесериала - "Диверсант. Конец войны".

В фильме также сыграли Сергей Колтаков, Александр Обласов, Дирк Мартенс, Джошуа Гроте, Мокк Кристиан, Адриан Цвикер, Дарья Жовнер и другие.

Создатели заявляют, что визуально новый сезон будет отличаться от предыдущих. На проекте работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, которое напоминает "современное европейское кино о войне".