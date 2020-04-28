В Приморье откроют музей татарской и башкирской культуры

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Музей татарской и башкирской культуры и традиций откроют во Владивостоке при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в размере более 3 млн рублей. Как сообщил ТАСС учредитель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации "Дуслык" (Дружба) Тахир Ибашев, сейчас идет ремонт помещения, а посетить музей можно будет осенью.

"Помещение площадью 299 кв. м в безвозмездную аренду нам предоставила администрация Владивостока. Часть экспозиции мы уже разместили, но основная выставка, по нашей задумке, будет располагаться в подвальном помещении, оттуда мы сейчас вывозим грунт и ведем промышленное бетонирование. Надеемся, что сможем завершить ремонт через несколько месяцев и откроем музей осенью", - сообщил Ибашев.

Учредитель татаро-башкирской общественной организации отметил, что расходы на ремонт и проведение хозяйственных работ взяли на себя общественники. Средства президентского гранта были необходимы для приобретения витрин, национальных татарских и башкирских костюмов и уникальных экспонатов. Все национальные одежды на заказ шьют в ателье, которое профессионально занимается изготовлением народных костюмов. Юрту и люльку по заказу музея изготавливают башкирские мастера.

"Есть у нас и антикварные предметы быта, такие как утюг сороковых годов прошлого века, угольный самовар и чугунные сковородки, которыми пользовались после революции", - рассказал Ибашев. Он отметил, что министерство культуры Башкирии прислало музею литературу о культуре и народных традициях.

В планах общественников - привлечение в музей не только жителей Приморского края, но и туристов из Китая, Вьетнама и Кореи. Как отметил глава организации "Дуслык", посещение музея будет бесплатным, но для посещения организованными группами туристов возможна оплата услуг экскурсовода.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.