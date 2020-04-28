{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Модный приговор" временно будут вести Пельш и Дибров

Постоянный ведущий программы Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Телепередачу "Модный приговор" на Первом канале временно будут вести Валдис Пельш и Дмитрий Дибров, историк моды Александр Васильев должен восстановиться после лечения пневмонии. Об этом ТАСС сообщил во вторник гендиректор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий.

"Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу "Модный приговор" ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках", - сообщил Кривицкий.

Ранее историк моды, судья "Модного приговора" Александр Васильев, сообщил ТАСС о выписке после лечения из больницы в Коммунарке, там он проходил лечение пневмонии и планировал вернуться к работе уже в мае.

Теги
РоссияДибров, Дмитрий Александрович
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Певцы и общественные деятели откроют проект "Музыка мира"
Трансляция запланирована на 8 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС