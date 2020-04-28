"Модный приговор" временно будут вести Пельш и Дибров

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Телепередачу "Модный приговор" на Первом канале временно будут вести Валдис Пельш и Дмитрий Дибров, историк моды Александр Васильев должен восстановиться после лечения пневмонии. Об этом ТАСС сообщил во вторник гендиректор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий.

"Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу "Модный приговор" ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках", - сообщил Кривицкий.

Ранее историк моды, судья "Модного приговора" Александр Васильев, сообщил ТАСС о выписке после лечения из больницы в Коммунарке, там он проходил лечение пневмонии и планировал вернуться к работе уже в мае.