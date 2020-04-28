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Пандемия коронавируса нового типа

"Царское Село" готовится после пандемии увеличить рабочий день для приема всех желающих

В музее-заповеднике рассчитывают, что прием посетителей возобновится летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село", который входит в число самых посещаемых достопримечательностей в России, после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса будет готов работать в дополнительные часы, чтобы принять всех желающих. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор учреждения Ольга Таратынова.

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"Сейчас люди будут очень осторожно к передвижениям относиться, и поток, к сожалению, прогнозируемо сократится. Мы будем вынуждены из-за коронавируса сокращать количество людей в группе, <…> и перерывы между группами чуть-чуть увеличим. Количество людей, единовременно находящихся в музее, оно будет меньше, чем даже расчетное - оно у нас 850 человек. Если понадобится, мы будем работать сверх рабочего дня, чтобы все равно всех принять", - сказала Таратынова.

По ее словам, музей после отмены ограничений готов принимать как организованные группы от операторов, с которым у него есть договорные отношения, так и любые другие. Вместе с тем, в первое время после пандемии соблюдение мер предосторожности потребует вынужденного снижения числа участников тургрупп с обычных 25-30 человек до 15-20. "Мы готовы и будем соблюдать все санитарные нормы, будем всех запускать, кто приедет", - добавила директор. В Царскосельском музее-заповеднике рассчитывают, что прием российских посетителей возобновится предстоящим летом.

За соблюдением дистанции между посетителями будут следить смотрители, которые традиционно работают в каждом из залов. Кроме того, в этом будут помогать и радиогиды, которые используются во время экскурсий и дают возможность отойти от экскурсовода, отмечала ранее Таратынова.

Все экспозиции "Царского Села" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановили работу с 18 марта до особого распоряжения. Музей продолжил общение с аудиторией в онлайн-формате, расширив присутствие на разных интернет-платформах и запустив целый ряд трансляций экскурсий и лекций, показы документальных фильмов и многое другое. По данным музея, его виртуальные проекты собрали в апреле свыше 1,2 млн просмотров.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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