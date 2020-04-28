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Российский триллер "Спутник" обогнал "Мстители: Финал" по просмотрам в онлайн-кинотеатре

Фильм стал первым крупным российским релизом, вышедшим онлайн в период карантина

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко за пять дней с момента онлайн-премьеры обошел по просмотрам блокбастер "Мстители: Финал", об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi.

Фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко стал первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период закрытия кинотеатров. Премьера картины состоялась одновременно в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также видеосервисе Wink 23 апреля.

"За первые несколько дней, включая выходные, фильм посмотрело рекордное количество пользователей ivi - при исследовании учитывались все фильмы в подписке, вышедшие за последний год. Картина обошла по просмотрам за исследуемый период самый кассовый фильм за всю историю мирового кинематографа "Мстители: Финал", а также оставила позади "Джона Уика", "Аладдина" и "Аквамена", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в сервисе, за пять дней фильм посмотрели в пять раз больше человек, чем "Короля льва" и "Аладдина", в десять раз больше, чем американский боевик "Джон Уик 3". Данные учитывались по всем картинам, вышедшим в подписке онлайн-кинотеатра в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года. Картину чаще всего смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. На столицу пришлось 24% всей аудитории.

"Появление фильма "Спутник" на ivi - крайне удачный опыт для нас: впервые кинотеатральный релиз сразу доступен для подписчиков ivi, минуя кинотеатральный показ. Мы полагаем, что такая практика будет распространяться, это связано не столько с текущей эпидемиологической обстановкой, но с новыми подходами и форматами по созданию и представлению киноконтента", - отметил гендиректор онлайн-кинотеатра Олег Туманов, чьи слова привели в пресс-службе.

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