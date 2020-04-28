Минкультуры просит регионы сообщить руководителям цирков и зоопарков о мерах поддержки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова попросила должностных лиц субъектов РФ провести разъяснительную беседу с руководителями зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов по поводу предусмотренных для них мер поддержки в ситуации с пандемией коронавируса, ее обращение опубликовано на сайте Минкультуры.

Как напомнила в обращении Любимова, зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы включили в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет организациям рассчитывать на меры поддержки, в том числе на отсрочку выплат по налогам, отсрочку по кредитам и другие.

"Обращаюсь к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с просьбой усилить информирование малого и среднего бизнеса, муниципальных и региональных организаций, чья деятельность связана с упомянутыми выше ОКВЭД. От нашей с вами работы зависит их стабильное функционирование, и первоочередная задача в этом направлении - помочь разобраться в действующих мерах поддержки. Необходимо еще раз провести разъяснительную работу с администрациями зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов, рассказать им о существующих возможностях", - говорится в тексте обращения.

Министр отметила, что правительство продолжает формировать новые механизмы поддержки, эта работа ведется постоянно. В ближайшее время организациям, которые сохранили не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля, начнут выплачивать по 12 130 рублей в месяц на человека. Эти средства можно будет потратить как на зарплаты сотрудникам, так и на иные расходы, в том числе содержание животных.

"Также прошу вас поручить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры проинформировать Минкультуры России об объемах необходимой финансовой поддержки частных цирков и зоопарков", - подчеркнула Любимова.

Она также указала на важность разработки собственных программ, учитывающих региональные особенности и специфику отдельно взятых учреждений.