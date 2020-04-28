Ученые установили новые факты о картине Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"

"Одним из самых интересных открытий стало то, что задний фон картины изначально был не просто темнотой, - отметили в музее. - Вермеер рисовал девушку, стоящую перед зеленой занавеской. Однако с течением времени занавеска исчезла в результате физических и химических изменений зеленой матовой краски". Кроме того, считалось, что девушка изначально была написана без ресниц. "Рентген и исследования под микроскопом показали, что ресницы были нарисованы, однако также исчезли под влиянием времени", - подчеркнули в музее.

ГААГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Новое исследование картины Яна Вермеера (1632-1675) "Девушка с жемчужной сережкой" привело к ряду неожиданных результатов. Работы, продолжавшиеся более года, были проведены группой международных специалистов под руководством голландского музея Маурицхёйс, где полотно выставлено на общественное обозрение.

Специалисты также выяснили, что сырье для красок было привезено со всего мира: Центральной и Северной Америки, Англии и Азии. "Особо удивительно крайне свободное использование Вермеером ультрамарина высокого качества для написания повязки и накидки, - заметили эксперты. - Его изготовление занимало много времени и сил, а в качестве сырья использовался полудрагоценный камень лазурит с территории нынешнего Афганистана. В XVII веке такая краска стоила дороже золота". Специалисты также выяснили, что камень, возможно, сначала нагревался до высокой температуры, это облегчало перемалывание и позволяло добиться более глубокой голубизны.

Помимо этого, была тщательная изучена техника написания картины и цвета, которые использовал Вермеер. Однако главный вопрос - кто же эта девушка - так и остался без ответа.

"Наше научное исследование значительно приблизило нас к Вермееру и его девушке, - отметила руководитель проекта Абби Вандивере. - Совмещение и сравнение различных технологий представило гораздо больше информации, чем каждая технология по отдельности. Как выяснилось, "Девушка с жемчужной сережкой" являлась более личной картиной для Вермеера, чем считалось раньше. Анализ его работы также позволил выяснить текущее состояние картины, что позволит нам внимательно следить за изменениями полотна в будущем".

Международная группа ученых и реставраторов исследовала картину с использованием самых современных методов и технологий в феврале-марте 2018 года. После этого специалисты потратили более года на то, чтобы проанализировать полученные данные.