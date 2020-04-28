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Новый детектив Акунина "Просто Маса" выйдет в бумажном формате

Аудиосериал уже вышел

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новый детективный роман Бориса Акунина "Просто Маса" выйдет в бумажном формате, сообщил во вторник ТАСС писатель.

"Роман "Просто Маса" будет существовать в трех вариантах: аудио-, бумажном и электронном, причем все они разные. Аудиосериал уже вышел, его можно послушать, и придуман он так, что звук там является важной частью истории. Кроме музыки и обычных эффектов, в ключевой сцене введена "слуховая дедукция". Нужно услышать кое-что и сообразить, что это значит. Задачка не из простых", - сказал он.

"Просто Маса", созданный в формате аудиосериала, стал доступен бесплатно на сервисе Storytel во вторник. Сюжет обращен к приключениям в Японии Масахиро Сибаты - помощника Эраста Фандорина. Озвучил аудиосериал народный артист России Александр Клюквин, в создании джазовых композиций для проекта приняла участие актриса театра и кино Анна Чиповская. Всего поклонников писателя ждут пять серий.

Бумажный вариант, по словам Акунина, будет представлять собой красивое иллюстрированное издание, где Японию можно будет увидеть - возможность, которой нет у аудиокниги. "В электронном варианте про Японию можно будет еще и много дополнительного узнать. Гиперссылки дают такую возможность", - поделился он.

Акунин рассказал, что сейчас, в режиме самоизоляции, "имеет смысл поглощать художественную информацию двух типов: во-первых, про тех, кому живется намного хуже, чем тебе, во-вторых, что-нибудь захватывающе-приключенческое, чтобы забыться и отвлечься".

Борис Акунин также признался, что на карантине стал писать гораздо больше. "Я пишу без остановки. Никогда столько не работал. И еще одна странность. Я никогда столько не общался с публикой, как во время изоляции. Она удивительным образом приблизила меня к читателям. Зум-встречи и разные онлайн-ивенты идут один за другим. Потому что у всех много свободного времени и потому что неважно, где ты физически находишься", - отметил писатель.

Теги
РоссияАкунин, Борис
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