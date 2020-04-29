Номинантами на "Оскар" в 2020 году смогут стать фильмы, которые не находились в прокате

ТАСС, 29 апреля. Американская академия киноискусств временно допустила к отбору номинантов на "Оскар" фильмы, показ которых происходил только онлайн. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте премии.

"Фильмы, показ которых ранее был запланирован в кинотеатрах, но выход которых изначально состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе [видео по запросу], смогут претендовать на награду за лучший фильм, премии в основных и специальных номинациях", - говорится в тексте.

Ранее, согласно правилам, номинантами на "Оскар" могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии. Решение внести изменения в правила связано с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

Организаторы подчеркнули, что послабление касается только 93-й церемонии "Оскар", запланированной на 28 февраля 2021 года, и перестанет действовать "в день, назначенный Академией, и после того, как кинотеатры вновь откроются".

Уточняется, что для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода.

В правила были внесены и другие изменения. Например, награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж будут объединены в "одну премию за лучшие достижения в [области] звука", а для того, чтобы претендовать на "Оскар" за лучшую музыку, картине отныне необходимо содержать не менее 60% оригинального саундтрека. При этом в фильмах-продолжениях и частях франшиз доля новой музыки должна будет составлять как минимум 80% от всего саундтрека.

В новость были внесены изменения (01:27 мск) - добавлены подробности.