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Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем

Президент пожелал актрисе здоровья, успехов и вдохновения. Премьер отметил, что в каждой роли актрисы - яркая индивидуальность и притягательность

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.

"Яркий талант, актерское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства", - подчеркнул президент, чья поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Путин пожелал актрисе здоровья, успехов и вдохновения.

В свою очередь Мишустин отметил, что в каждой роли актрисы - яркая индивидуальность, притягательность.

"Миллионы зрителей любят вас, искреннюю, обаятельную актрису, талантливую и неповторимую. В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли - яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням", - подчеркнул премьер. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Российская актриса, народная артистка РФ (1998). Актриса Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера; 1976-1993). Снималась в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Летучая мышь", "Мэри Поппинс, до свидания!" и других.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияУдовиченко, Лариса Ивановна
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