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В длинный список премии для молодых авторов "Лицей" вошли более 150 поэтов и писателей

В списке есть 15-летний автор. Обычно средний возраст претендентов составляет 28-29 лет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 150 поэтов и писателей вошли в длинный список литературной премии для молодых авторов "Лицей". В 2020 году география конкурса и количество претендентов значительно выросли, сообщил в среду ТАСС гендиректор награды Георгий Урушадзе.

По его словам, в этом году длинный список увеличился в полтора раза. В него вошли имена более 100 поэтов и около 50 прозаиков.

"Это говорит о том, что в полную силу заработала система поиска и поддержки молодых талантов. В СССР юный автор учился в литобъединениях, получал помощь от союзов писателей - этот механизм остался в прошлом. Сейчас работают семинары и творческие лаборатории, организуемые при содействии Роспечати, Росмолодежи, Фонда Филатова, литературных журналов, "Центра поддержки отечественной словесности". И в конце этого пути - главный конкурс для пишущей молодежи - "Лицей". Его финалисты и лауреаты уже публикуются в ведущих издательствах и толстых журналах и даже выходят в финал "Большой книги", - отметил собеседник агентства.

По его словам, особенность сезона заключается в том, что в длинном списке появился 15-летний автор - Анна Макарова из Москвы, которая написала прозаическое произведение "Балетная кровь". Обычно средний возраст претендентов составляет 28-29 лет, уточнил гендиректор премии. Кроме того, расширилась география заявок. "В дальних поселках есть большие таланты", - поделился Урушадзе.

На премию в номинации "Поэзия" претендуют Жанна Германович из поселка Ключи Камчатского края, Анжелика Лавицкая из города Салаир Кемеровской области, Майка Луневская из села Березовка 1-я Тамбовской области и другие. В списке "Прозы" значатся в том числе Наталья Кравченко из бурятского села Творогово, Софья Оршатник из города Прокопьевск Кемеровской области.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году. Она ежегодно присуждается молодым писателям и поэтам, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии. Премия включает две большие номинации - "Поэзия" и "Проза", в каждой из которых вручают по три приза.

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