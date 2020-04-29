БДТ в Петербурге перенес запланированные на май спектакли на сентябрь и октябрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге объявил о переносе запланированных на май спектаклей и мероприятий на осень текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте театра.

"К сожалению, все спектакли и мероприятия БДТ, запланированные на май, переносятся на сентябрь и октябрь 2020 года. График переносов будет опубликован дополнительно", - сказано в сообщении.

В БДТ напомнили, что в период, пока двери театра закрыты для публики, "творческая жизнь театра продолжается на портале БДТdigital". Проект запустили 13 апреля: на новой платформе размещаются радиоспектакли, прямые эфиры артистов, находящихся на самоизоляции, онлайн-показы постановок, утренняя гимнастика, домашние музыкальные клипы и многое другое. Так, среди мероприятий на портале 29 апреля - премьера рассказов Михаила Зощенко в исполнении народного артиста России Георгия Штиля, который записал их специально для проекта "Радиотеатр", а также старт показа видеосериала "Происшествие" режиссера Евгении Сафоновой по рассказам Томаса Бернхарда.

В театре также добавили, что возвраты билетов возобновятся после снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова. Сегодня в репертуаре БДТ - постановки классических и современных пьес, спектакли по мотивам произведений, составляющих канон мировой литературы. Премьеры, выпущенные БДТ в последние годы, отмечены российскими национальными премиями "Золотая Маска" и "Арлекин", высшей театральной премией Петербурга "Золотой Софит" и другими наградами.