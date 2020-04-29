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Около 100 тыс. человек в Москве приняли участие в онлайн-акции "Библионочь"

Мероприятие было посвящено теме 75-летия Победы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Количество посетителей акции "Библионочь-2020", которая в этом году из-за пандемии коронавируса прошла 25 и 26 апреля в онлайн-формате, увеличилось в столице на 25 тыс. по сравнению с прошлым годом и достигло почти 100 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культуры.

"25 и 26 апреля московские библиотеки, музеи и галереи впервые провели Всероссийскую акцию "Библионочь-2020" в онлайн-формате в связи с введением в стране режима самоизоляции. Организатором акции в столице выступил департамент культуры города Москвы. Участниками стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы: всего онлайн-площадки менее чем за сутки посетило более 98 тыс. человек, что на 25 тыс. больше по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

Участникам акции был предоставлен доступ к бесплатным онлайн-ресурсам многих учреждений культуры Москвы, трем YouTube-каналам (лекционному, театральному, детско-юношескому), а также страницам в соцсетях. В этом году "Библионочь" была посвящена теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Желающие могли пройти исторический онлайн-квест, посмотреть театральные постановки на военную тему известных московских театров, а также концерты и прочтения произведений.

Самыми популярными стали "Встреча с Гузель Яхиной. Роман "Зулейха открывает глаза", литературная программа "Ольга Берггольц. Голос ленинградской блокады" с Алисой Гребенщиковой, а также спектакль "Транссиб" от мастерской Брусникина.

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