"Зулейха открывает глаза" стал самым рейтинговым телесериалом в России с 2019 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сериал "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной стал самым рейтинговым на ТВ с января 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе телеканала "Россия-1", который демонстрировал проект в апреле.

"Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" телеканала "Россия" стал... самым рейтинговым премьерным сериалом среди всех телеканалов в аудиториях "18+" и "4+" начиная с 1 января 2019 года, - сказали в пресс-службе. - Средняя доля в совершеннолетней аудитории составила 20,9% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. Аналогичный тренд и в измеряемой телеаудитории от четырех лет и выше: средняя доля 20%, усредненный рейтинг 6,4%".

Эти данные ТАСС подтвердили в пресс-службе замерившей аудиторию компании Mediascope, уточнив, что исследование проводилось среди жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек в период с 1 января 2019 года по 24 апреля 2020 года.

В YouTube восемь серий проекта набрали суммарно более 18 млн просмотров.

Продажи романа растут

После демонстрации сериала роман Яхиной возглавил продажи на сервисах - Ozon и "Лабиринт". Как рассказали ТАСС в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ", интерес читателей к роману вырос после премьеры одноименного кинофильма режиссера Егора Анашкина.

В интернет-магазинах продажи книги Яхиной выросли в 2,5 раза, суммарный тираж романа уже превысил 600 тыс. экземпляров.

По данным сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес, продажи электронной версии также выросли. Так, с февраля по апрель 2020 года продажи электронной книги "Зулейха открывает глаза" выросли в 2,5 раза.

Роман был издан в 2015 году. Книга основана на семейной истории писательницы, прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман на телеэкран появилась с момента его публикации - в 2015 году, а в 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией. Премьера проекта состоялась на канале 13 апреля 2020 года.

Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Роман Мадянов.