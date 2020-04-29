МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и Музеи Московского Кремля стали самыми посещаемыми в 2019 году среди музеев Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в рейтинге, составленном The Art Newspaper Russia.

Эрмитаж занял первую строчку с показателем почти 5 млн посетителей. Музеи Московского Кремля за 2019 год посетили 3,1 млн человек. На третьем месте Государственная Третьяковская галерея (2,8 млн), за ней следует Государственный Русский музей (2,4 млн), Мультимедиа Арт музей (2,2 млн), Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (1,2 млн), Исторический музей (1,2 млн). Также в топ-10 вошли Музей Фаберже, музей современного искусства "Гараж" и музейное объединение "Музей Москвы".

Среди региональных художественных музеев самым посещаемым стал музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим". В пятерку лучших также вошли музейный центр "Площадь мира" (Красноярск), Ярославский художественный музей, Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского и Волго-Вятский филиал Государственного центра современного искусства (Нижний Новгород).

В отдельный рейтинг выделили парковые комплексы, ландшафтные, историко-архитектурные музеи, кремли. В пятерку лучших вошли музеи-заповедники "Петергоф", "Исаакиевский собор", "Царское село" (Санкт-Петербург), Казанский Кремль и государственный музей истории Санкт-Петербурга (включая Петропавловскую крепость, Особняк Румянцева, Музей-квартиру Блока, Музей Кирова и другие).

Самыми посещаемыми историко-краеведческими музеями в регионах стали Национальный музей республики Татарстан (Казань), Музейный комплекс им. Словцова (Тюмень), Свердловский областной краеведческий музей им. Клера (Екатеринбург), Пермский краеведческий музей, Тамбовский областной краеведческий музей. Верхние строчки в рейтинге литературных и мемориальных музеев, музеев-усадеб заняли Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Пушкина "Михайловское" (Псковская область), Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас" (Московская область), Всероссийский музей Пушкина (Санкт-Петербург, Пушкин), Государственный музей-заповедник Есенина (Рязанская область) и Государственный музей Пушкина (Москва).

Среди тематических музеев России (военно-исторических, естественно-научных, научно-технических, этнографических) самыми посещаемыми оказались Государственный музей-заповедник "Сталинградская битва" (Волгоград), Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург), Музей Победы (Москва) и Музей Мирового океана (Калининград).

О рейтинге

В рейтинге учитывались посетители постоянных экспозиций и временных выставок (в том числе в составе экскурсий), а также участники культурно-образовательных программ и массовых мероприятий. Показатели всех музеев приведены с учетом филиалов. При составлении рейтинга использовались сведения, предоставленные музеями, и данные автоматизированной информационной системы "Статистика".