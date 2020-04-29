Путин поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Краснодарского академического театра драмы имени Горького со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Все эти годы театр по праву считается одним из признанных центров культурной, духовной, общественной жизни Кубани и всего Юга России. Здесь всегда трудились талантливые режиссеры, артисты, художники, которые были безгранично преданы любимому делу, родной сцене", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что коллектив театра бережно хранит творческое, идейное наследие многих поколений своих предшественников, радует публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, делает каждый театральный сезон ярким и запоминающимся.

29 апреля 1920 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар) был открыт Советский драматический театр им. Луначарского - ныне Краснодарский академический театр драмы им. Горького.