{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил Краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летним юбилеем

Президент отметил, что этот театр является центром культурной жизни Кубани и всего Юга России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Краснодарского академического театра драмы имени Горького со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Все эти годы театр по праву считается одним из признанных центров культурной, духовной, общественной жизни Кубани и всего Юга России. Здесь всегда трудились талантливые режиссеры, артисты, художники, которые были безгранично преданы любимому делу, родной сцене", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что коллектив театра бережно хранит творческое, идейное наследие многих поколений своих предшественников, радует публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, делает каждый театральный сезон ярким и запоминающимся.

29 апреля 1920 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар) был открыт Советский драматический театр им. Луначарского - ныне Краснодарский академический театр драмы им. Горького.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Ла Скала" откроется в сентябре
Точная дата открытия пока не определена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС