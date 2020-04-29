"Ла Скала" откроется в сентябре

РИМ, 29 апреля. /ТАСС/. Театр "Ла Скала" готовится к открытию в сентябре, однако пока точная дата не определена. Как сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на дирекцию театра, уже выбраны произведения для исполнения - "Реквием" (для солистов, хора и оркестра) Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

Как уточняется, первая композиция будет посвящена жертвам коронавируса, а вторая - символической победе над ним. Последнее неслучайно, поскольку четвертая часть симфонии - "Ода к радости" - стала гимном Евросоюза. Дирижировать оркестром будет Рикардо Шайи. Концерты планируется также дать в Бергамо и Брешии, двух наиболее пострадавших от пандемии городах.

"Ла Скала" был одним из первых театров, который объявил об отмене спектаклей еще в конце февраля, когда в северной области Ломбардия была выявлена локальная вспышка коронавируса. Таким образом публика лишилась сразу нескольких постановок на сцене. В сентябре тем не менее планируется показать премьеру "Травиаты", постановку которой осуществила Лилиана Кавани с Зубином Метой на дирижерском мостике, а затем восстановленную версию "Аиды" Франко Дзеффирелли.

Римская опера объявила о продлении срока закрытия театра до 30 мая. Однако пока не принято решения о летнем сезоне, который проводится на открытой площадке в руинах Терм Каракаллы.

В момент пандемии театры несут огромные убытки. Однако все они предоставляют на бесплатной основе свои постановки на различных интернет-платформах.

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 200 тыс. человек, из которых более 27 тыс. скончались, почти 69 тыс. вылечились. С 10 марта в стране действует общенациональный карантин, включающий запрет на прием туристов. Первые послабления ограничительного режима, касающиеся в основном производственной и строительной деятельности, должны вступить в силу 4 мая. Музеи и выставки планируется открыть с 18 мая, однако, как указал министр культуры Дарио Франческини, с театрами и кинотеатрами ситуация сложнее.