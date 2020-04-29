Мариинский театр начал показ в режиме онлайн гала-концерта в честь Петипа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр отмечает в среду Международный день танца онлайн-показом программы "Петипа-гала". Концерт был записан в 2018 году и ранее ни разу не транслировался в широком формате, сообщила пресс-служба театра.

"В Международный день танца, 29 апреля, Мариинский театр проведет онлайн-показ масштабного Гала-концерта к 200-летию Мариуса Петипа при участии ведущих солистов труппы. Трансляция будет доступна с 19:00 на платформе mariinsky.tv, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сообщила пресс-служба, добавив, что видео будет опубликовано на 24 часа.

Программа праздничного вечера 2018 года, записанного на исторической сцене Мариинского, помимо классического наследия Петипа, включала неоклассику XX века и работы современных балетмейстеров. Открыла гала-концерт премьера одноактного балета молодого российского хореографа Константина Кейхеля "Времена года" на музыку Александра Глазунова. Далее последовали парадные сцены и торжественные дивертисменты: Второе действие балета Джорджа Баланчина "Сон в летнюю ночь" и Третье действие балета-феерии "Спящая красавица" с его знаменитым шествием сказок. Этот фрагмент спектакля Петипа представлен в реконструкции балетмейстера-репетитора Мариинского театра Сергея Вихарева (1999).

Среди участников гала-концерта - ведущие солисты труппы: Екатерина Кондаурова, Оксана Скорик, Алина Сомова, Анастасия Колегова, Анастасия Матвиенко, Мария Ширинкина, Ксандер Париш, Константин Зверев, Алексей Тимофеев, Юрий Смекалов. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Творческий путь реформатора русского балета Мариуса Петипа (1818-1910) - француза, который обрел в России вторую родину, более полувека был неразрывно связан с Мариинским театром. Об этом рассказывает виртуальная выставка "Петипа в Мариинском", основанная на материалах архива театра и коллекции эскизов Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Из 60 созданных Петипа балетов наибольшую известность получили "Спящая красавица". "Лебединое озеро" (совместно со Львом Ивановым), "Раймонда". Экспозиция дает представление о том, как менялись на родной сцене сочинения Петипа и какие коррективы вносило время в его шедевры.