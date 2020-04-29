Боб Синклер выступит на Триумфальной арке в Париже для сбора средств на борьбу с пандемией

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Французский диджей Боб Синклер даст концерт на Триумфальной арке в Париже для сбора пожертвований на борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщили в среду организаторы в Twitter, выступление состоится 4 мая.

"Концерт начнется в 20:02 по парижскому времени (21:02 мск) сразу после традиционных аплодисментов в знак поддержки медиков и будет транслироваться в прямом эфире", - указали устроители. "Мы рассчитываем на ваше виртуальное присутствие и на ваши пожертвования ", - говорится в коммюнике. Организаторы уточнили, что какие-либо собрания у подножия Триумфальной арки в это время запрещены.

По словам устроителей, цель проекта состоит в том, чтобы собрать средства для ряда фондов и благотворительных организаций для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие ресторанов, кинотеатров, баров, магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции с 11 мая, который предусматривает постепенную отмену введенных ограничений.

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 130 тыс.